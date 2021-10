Espetáculo aborda solidão e melancolia sob a ótica feminina

CB Correio Braziliense

(crédito: Itayonara Rodrigues)

Entre 23 de outubro e 27 de novembro, o grupo Nutra Teatro fará 16 apresentações virtuais gratuitas do espetáculo Meladrama de Xicaxaxim. A montagem é uma de tragicomédia que aborda o universo da solidão e da melancolia sob uma ótica feminina, fazendo o uso da linguagem da comicidade como forma de resiliência e empoderamento.

Dirigido por Pepe Nuñes, palhaço espanhol que acumula mais de 30 anos de experiência em palhaçaria, o espetáculo tem o intuito de dialogar e refletir junto ao público sobre a arte negra, cômica e feminina no mês da consciência negra.

O solo de palhaçaria é protagonizado pela atriz e produtora Paula Sallas e mergulha na atmosfera da boemia e dos estilos musicais choro e samba. A atriz já tinha esse solo desenhado e, com a supervisão do diretor, conseguiu colocar em cena algumas de suas questões e inquietações do momento pandêmico, além da temática do protagonismo negro feminino.

Além das transmissões do espetáculo, que serão on-line, haverá entrevistas com artistas nacionais e internacionais sobre comicidade e palhaçaria. Todas as atividades serão gratuitas, terão acompanhamento de intérprete de Libras e poderão ser assistidas pelo canal do grupo Nutra Teatro no YoubTube.

Confira programação:

OUTUBRO

23/10 às 16h – Entrevista Live com Mediato (DF), para lançamento do Ebook do projeto

30/10 às 16h – Entrevista Live com Pepe Nuñes (Espanha) – Diretor do espetáculo

NOVEMBRO

1, 2, 3 e 4/11 às 20h – Transmissão ao vivo do espetáculo Meladrama de Xicaxaxim com bate-papo ao final

06/11 às 16h – Entrevista Live com Eva Ribeiro (Portugal)

8, 9, 10 e 11/11 às 20h – Transmissão ao vivo do espetáculo Meladrama de Xicaxaxim com bate-papo ao final

13/11 às 16h – Entrevista Live com João Lima (Bahia)

15, 16, 17 e 18/11 às 20h – Transmissão ao vivo do espetáculo Meladrama de Xicaxaxim com bate-papo ao final

20/11 às 14h – Entrevista Live com Ana Luíza Bellacosta (DF)

22, 23, 24 e 25/11 às 20h – Transmissão ao vivo do espetáculo Meladrama de Xicaxaxim com bate-papo ao final

27/11 às 16h – Manuela Castelo Branco (DF)

Espetáculo on-line Meladrama de Xicaxaxim

23 a 27 de outubro, pelo canal do Nutra Teatro no YouTube. Gratuito. 16 anos.