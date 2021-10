NM Nahima Maciel

Marisa Monte e Jorge Drexler lançam, nesta sexta-feira (15/10), o single Vento sardo, disponível nas plataformas digitais. A canção é uma das faixas ainda inéditas do álbum Portas, lançado em julho para comemorar os 54 anos de Marisa.

Gravada entre Madri, Barcelona e Rio de Janeiro, Vento sardo é uma ode ao vento e reproduz o mesmo clima solar das outras 16 faixas de Portas. Com versos como "Vento que levanta a onda/Que carrega o barco/Que ondula o mar" e "Vamos levantar a vela/Abrir a janela/Ventilar a dor", a canção traz o tom de esperança e renovação que espalha por todo o álbum

A faixa inédita é lançada quase quatro meses após o lançamento do álbum, o que indica a possibilidade de outros lançamentos pela frente. Marisa e o uruguaio Drexler cantam em espanhol e em português em uma parceria inédita e muito bem-vinda na cena musical. A cantora conta que a composição nasceu na Sardenha, durante uma travessia de barco a vela. "O vento representa o dinamismo do ar, da vida e da natureza em constante movimento e mutação. Tudo passa, tudo passará”, explica Marisa, no material de divulgação. Drexler lembra que a composição foi fruto de um momento despretensioso, quando Marisa pegou um violão para cantarolar ao final de um almoço que reunia as duas famílias, durante as férias.

Marisa Monte foi escolhida para receber o Prêmio Tenco, concedido a artistas que incentivaram a canção autoral pelo mundo. Nomes como Leonard Cohen, Joni Mitchell, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Nick Cave já receberam o Tenco, que será entregue à brasileira no dia 22 de outubro, em Sanremo, na Itália.

