NM Nahima Maciel

(crédito: Haruo Mikami)

Montada no Salão Negro do Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, a exposição Pessoal da literatura é uma viagem pelo mundo dos livros. Com pinturas da Taigo Meireles, a mostra traz para as telas os personagens dos grandes clássicos da literatura universal e pode ser visitada até dia 7 de novembro.

Taigo conta que a ideia surgiu de um convite para que pintasse quadros inspirado pelo universo literário. O artista trabalhava intensamente na série de 15 personagens quando veio a pandemia e a exposição foi adiada. Ele aproveitou então para mergulhar nos livros e nos personagens. " A minha sorte é que tinha um contato com esses livros há muito tempo, poucos deles não tinha lido mesmo inteiro", conta. Livros como Metamorfose, Madame Bovary, Dom Quixote, Ulisses e Frankstein se tornaram a fonte de um projeto pictórico que acabou em Pessoal da literatura.

PAra o artista, o maior desafio foi fugir do clichê e da ideia de simples representação dos personagens. Boa parte dos protagonistas desses clássicos já ganharam rosto pelas mãos de diferentes ilustradores e aluns se tornaram verdadeiros clichês, caso de Dom Quixote e Frankstein. " através da história esses personagens adquiriram uma conformação, uma compleição compartilhada. Isso é bom, porque é a partir disso que se reconhece coletivamente, mas é ruim porque existe uma espessura de clichê e foi aí o grande desafio, vencer o clichê para chegar num trabalho de forma genuína. Para não ser mais um clichê", expica Taigo.

O artista também não queria fazer apenas uma ilustração dos personagens. Para fugir desse caminho, construiu um universo pictórico que envolve o público de várias maneiras diferentes. Quando vistas de perto, as telas em grandes formatos parecem uma junção de pontos de cor. É apenas com a distância que e delineia o personagem. Taigo também tentou criar uma atmosfera ao trabalhar, simultaneamente, as técnicas de retrato e paisagem. "Aproveitei para explorar partes da minha pintura, uma atmosfera que remetesse ao personagem. A figura ganha corpo a certa distância da tela, muito perto da tela o espectador terá uma experiência mais pictórica que figurativa. Estou sempre nessa de oferecer experiências pictóricas, acho que isso justifica a pintura diante desses temas. Foi muito rico ter feito esse espelhamento da linguagem", garante.

O pessoal da literatura

Exposição de Taigo Meireles. Curadoria: Luiz Carreira. Visitação até 7 de novembro, de terça a sexta, das 9h às 18h, e sábado e domingo, das 9h às 17h, no Panteao da Patria.