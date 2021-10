Alexandre Frota conta como se livrou do vício em drogas

JM João Mello - Especial para o Uai

Entre muitos assuntos, o ator e político tocou no tema drogas e confessou já ter sido viciado em cocaína. Supreso, Rafinha perguntou como tudo começou e Frota relembrou como as drogas chegaram em sua vida.

Tudo começou enquanto Alexandre gravava o filme Garoto Dourado , na cidade de Garopaba, em Santa Catarina. "Lá, pela primeira vez eu fui considerado o 'careta da parada'. Numa noite, eu saí com 'os caras', me falaram 'bebe aí', eu tomei um gole de cerveja. Aquilo bateu e eu falei: 'caralh*, que coisa maneira'", lembrou o político, que disse que tinha cerca de 18 anos na época.

O ex-aliado de Jair Bolsonaro foi tomando gosto pelo álcool durante a viagem e 'caiu de cabeça' nas drogas: "Quando eu vi, eu já tinha 'chutado a porta'. Entrei por causa da cachaça. Aí vem, maconha, cocaína, (...) veio o chá de cogumelo", contou o Deputado pelo PSDB-SP.

Alexandre Frota nos tempos de galã da TV, na novela Roque Santeiro (foto: Divulgação/TV Globo)

Frota disse que, apesar de ser te 'se jogado' nas drogas, foi 'bundão' em uma coisa: drogas injetáveis. "Não faltou oportunidade, mas fui 'bundão'", disse para Rafinha. O astro dos anos 80 também relatou que já experimentou ácido em uma outra viagem, dessa vez para São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Rafinha Bastos perguntou se Frota se viciou, de fato, e ele foi categórico: "viciado. De pegar a TV e ir entregar na 'boca' (de fumo)". "Era para ter acontecido comigo o que aconteceu com o Chorão. (...) poderia ter tido uma parada cardíaca. E não tive ajuda de ninguém, só para entrar", disse o artista, que tomou a atidude de se recuperar por conta própria. "Não me emociono com nada relacionado às drogas".

O ator se disse limpo há pouco mais de 15 anos e também se classificou como um "sobrevivente", mas contou que sua perda de prestígio com a TV Globo se deve muito a isso. Confira o papo de Frota com Rafinha sobre o assunto: