Dia dos professores: Confira dez famosos que já deram aulas antes da fama

Nesta sexta-feira (15/10) é celebrado o Dia dos professores . A data foi criada com o intuito de homenagear esse profissional de tão grande importância na formação de qualquer cidadão.



Essa data faz referência ao dia em que D. Pedro I , imperador do Brasil , no ano de 1827 , (dia consagrado à educadora Santa Tereza de Ávila ) baixou um decreto imperial, criando o ensino elementar no país.



Todo mundo teve um professor ou professora inesquecível, aquele que marcou a sua vida, que nos colocou no caminho certo em algum momento das nossas vidas, ou nos fascinou com suas aulas divertidas e informativas, que está eternizado até hoje em sua memória.



Nesta data especial, o Portal Uai listou 10 famosos que já se dedicaram ao ensino antes da fama.

1 - Anitta

Não é de hoje que Anitta arrasa nas coreografias. Muito antes de se tornar a poderosa , a cantora foi professora de dança para idosos e iniciantes.

2 - Fernanda Montenegro

A dama da dramaturgia brasileira já foi professora no início de carreira. Fernanda Montenegro dava aulas de Português para estrangeiros na mesma escola de idiomas em que aprendia inglês e francês.



3 - Dalton Vigh

Antes de iniciar a carreira artística , Dalton Vigh lecionou inglês por cerca de três anos.

4 - Fátima Bernardes

Apaixonada por dança, a apresentadora do Encontro , da TV Globo queria ser bailarina e se dedicou ao balé durante anos.

Fátima Bernardes foi professora de ballet aos 16 anos, quando começou a dar aulas de balé no bairro do Méier, zona norte do Rio de Janeiro , onde residia com a família.



5 - Werner Schünemann

O veterano esteve em sala de aula e foi professor de História entre 1980 e 1983 no Rio Grande do Sul .

6 - Oscar Magrini

O ator Oscar Magrini já foi professor de educação física em Santos , no litoral paulista.





7- Vera Holtz

Antes iniciar carreira de atriz, Vera Holtz já trabalhou como professora de Matemática, quando morava no interior do estado de São Paulo , no município de Piracicaba .

8 - Juliano Cazaré

O ator foi professor de Inglês em um curso de idiomas por dois anos, em Brasília .

9 - Alessandra Negrini

Aos 16 anos, Alessandra Negrini fez um intercâmbio em Pittsburgh , nos Estados Unidos . Quando retornou ao Brasil , a jovem virou professora de Inglês para conseguir uma grana extra. Na época, ela tinha 19 anos.

10 - Marco Ricca

Marco Ricca trabalhou como professor de História. O artista deu aulas para estudantes pré-universitários.



