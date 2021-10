NM Nahima Maciel

Lima Neto trabalhava como editor na revista Brasília quando teve a ideia de contar as histórias das cidades do DF por meio de lendas. Em 2018, depois de ser aprovado para receber os R$ 45 mil do edital Áreas Culturais, do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), ele decidiu investir no projeto. Daí nasceu a HQ Lendas inventadas, que será lançada nesta sexta-feira (15/10), às 17h, na Galeria Olhos de Águia.

Com um total de 100 páginas, o livro percorre a história de nove cidades em uma mistura de ficção e realidade que Lima Neto inventou para dar contornos mágicos à narrativa. “A criação de Brasília já era um grande mito conhecido nacionalmente, mas as outras satélites também tinham seus mitos. E, mesmo se não tivessem, a gente inventava”, conta o autor. “Comecei a pesquisar um pouco as histórias de cidades, como foram formadas, as peculiaridades. E o que faltava para costurar a história, a gente inventava”, diz o quadrinista e ilustrador, que já morou em muitas dessas cidades e aproveitou a própria vivência para criar a HQ.

A ideia era falar um pouco não só sobre a origem da cidade, mas sobre certas características. Para Taguatinga, por exemplo, Lima Neto conta a história da ave branca, que também pode ser a areia branca do córrego Taguatinga, e mistura a realidade com o sonho ao fazer um paralelo com a ocupação de Brasília. O sonho trouxe os pioneiros para o Planalto Central e também os guiou até o que viria a ser Taguatinga, graças à ave branca.

Com o lobo guará, ele faz uma brincadeira que envolve a dificuldade de encontrar os endereços da cidade. O lobo seria o animal responsável por ajudar os trabalhadores a encontrarem suas casas e não se perderem. “É uma HQ pensada como uma mistura de várias formas narrativas de conto infantil”, avisa o autor. Cada capítulo tem uma arte pensada para a cidade representada. “Fiz muita pesquisa e fui desenvolvendo estéticas específicas para cada cidade. É uma coisa meio misturada de livro infantil com HQ, mas não é direcionado só para o público infantil porque eu não quis maquiar situações político-sociais. A gente sabe que algumas cidades recebem mais ou menos atenção, então tudo isso faz parte da narrativa”, garante Lima Neto.

Lendas inventadas

HQ de Lima Neto. Diferente Arte/MMArte/FAC, 100 páginas. R$ 30. Lançamento nesta sexta-feira (15/10), das 17h às 22h, na Galeria Olho de Águia (CNF1 Ed. Praiamar Bloco D loja 12, Taguatinga Norte)