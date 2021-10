Climate Live

Artistas de todo mundo sobem ao palco contra as mudanças climáticas O Climate Live, que ocorre neste sábado (16/10) é uma iniciativa organizada pelo Fridays for Futures, liderado por Greta Thunberg. No Brasil, o evento vai contar com a participação de artistas como Elza Soares, Aíla, Maria Gadú e Francis el Hombre