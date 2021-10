Ex-BBB Camilla de Lucas anuncia noivado: "Do nada, o pedido veio"

VO Victória Olímpio

(crédito: Camilla de Lucas/Instagram/Reprodução)

A vice-campeã do Big Brother Brasil (BBB21), Camilla de Lucas, anunciou nas redes sociais que está noiva do namorado, o cantor Mateus Ricardo. "Pois é, galera, do nada o pedido veio. Vou casar! Prontíssima para compartilhar minha vida ao seu lado até o fim dos tempos", escreveu na publicação.

"Quero te pedir em casamento", diz Mateus no vídeo, mostrando um anel de noivado. Emocionada, a influenciadora pergunta "Como assim?" e em seguida beija o cantor antes de posar para as fotos. Os pombinhos estão juntos há dois anos.

Recentemente, Camilla comentou sobre o desejo de se casar: "É importante para mim e sei que também é para o Mateus. Não pensei em marcas ou estilistas para o vestido, só no modelo, que será sereia. Acho lindíssimo e provavelmente será com um assim que vou me casar", afirmou em entrevista ao GShow.