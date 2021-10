Globo escala Alex Escobar para quadro dos cavalinhos no 'Fantástico'

CB Correio Braziliense

(crédito: João Cotta/ TV Globo)

Alex Escobar será o substituto de Tadeu Schmidt na cobertura esportiva do Fantástico, a partir de 21 de novembro. Tadeu deixa a revista eletrônica para assumir a edição de 2022 do Big Brother Brasil.

Uma das funções da nova empreitada de Alex será interagir com os cavalinhos, bonecos que representam os times do campeonato brasileiro de futebol. O humor com que Tadeu fazia isso acabou consagrando o quadro. Além disso, Alex será o responsável pelas músicas que os atacantes que marcarem três gols na partida poderão pedir.

"É um desafio dar continuidade a esse trabalho por tudo que o Tadeu representa. Ele deixou um legado no esporte do Fantástico que quero aproveitar. Quero levar a alegria que estou sentindo e dar continuidade ao que ele fez todos esses anos. Mais do que um desafio, é uma felicidade enorme", afirma Escobar, em comunicado da emissora. Vale ressaltar que Escobar não deixa o comando do Globo Esporte do Rio de Janeiro durante a semana.

Nas redes sociais, Tadeu deu as boas-vindas a Escobar. "Como eu fiquei feliz em saber que é você que vai comandar os gols do Fantástico! Competência, talento, carisma, simpatia… Tudo isso você tem de sobra! Mas, acima de tudo, você é uma cara nota dez! Parceiro de tantos momentos… Os cavalinhos não poderiam estar em melhores mãos", escreveu o apresentador na legenda de uma foto em que eles aparecem juntos.