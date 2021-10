Após pedido à beira do mar, Kourtney Kardashian e Travis Barker ficam noivos

VO Victória Olímpio

(crédito: Kourtney Kardashian/Instagram/Reprodução)

Kourtney Kardashian e Travis Barker ficaram noivos. O baterista da banda Blink-182 pediu a mão da socialite em casamento neste final de semana. Nas redes sociais, ela compartilhou foto do momento em que os dois estão em um cenário montado com flores vermelhas e velas: "Para sempre", escreveu na legenda da publicação.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)





De acordo com o TMZ, Travis teria se ajoelhado em frente a um hotel à beira-mar em uma das praias de Montecito e entregue o anel para ela. Kim, Kendall e Kylie também publicaram imagens parabenizando o casal.

Os dois estão juntos desde janeiro do ano passado. Antes de se relacionar com Travis, Kourtney ficou por cerca de 10 anos com Scott Disick, com quem teve três filhos: Mason, de 11 anos, Penelope, de 9, e Reign, de 6.