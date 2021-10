CB Correio Braziliense

(crédito: Guilherme Burgos)

Promessa da nova geração da música brasileira, o cantor e compositor Lipe lançou, na última quinta-feira (14/10), o single Rotina. Acompanhada por videoclipe, a faixa marca a estreia da influenciadora digital Fernanda Schneider, mais conhecida como Fefe, no mundo da música.

Composta pelo próprio artista, com influências do R&B e do pop, a música fala de uma história de amor. Segundo Lipe, a composição é uma continuação da faixa Idas e vindas, single do artista que acumula mais de 50 milhões de reproduções no Spotify e viralizou na plataforma de streaming.

Na letra, o cantor fez questão de adicionar palavras chaves que fizessem referência à rotina de Fefe, como, por exemplo, a expressão “Deixa falar”, que dá nome ao canal no YouTube da influenciadora.