Super Bowl 2022: cinco artistas consagrados do rap e R&B farão show do intervalo

RN Ronayre Nunes

Segundo a imprensa internacional, Dr. Dre foi quem conseguiu reunir os outros quatro artistas - (crédito: Reprodução)

Os 20 minutos mais assistidos da TV norte-americana já têm dono: Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blidge, Kendrick Lamar e Dr. Dre vão comandar o próximo show do intervalo do Super Bowl. Apesar de serem nomes já consagrados do rap e R&B mundial, esta será a primeira vez que os cinco subirão ao palco juntos. O evento está marcado para 13 de fevereiro de 2022.



O Super Bowl é a grande final do campeonato anual de futebol americano pela National Football League (NFL). Nela, o público acompanha um show ao vivo- é o evento mais assistido na TV aberta dos Estados Unidos.

Por meio de um comunicado, Dr. Dre celebrou o anúncio: “Estou extremamente grato ao Jay-Z, a Roc Nation, a NFL e a Pepsi, assim como ao Snoop Dogg, ao Eminem, Mary J. Blige e ao Kendrick Lamar por estarem comigo neste que será um momento cultural inesquecível”.

De acordo com a Billboard, foi o próprio Dr. Dre foi quem conseguiu reunir e promover a união dos outros quatro artistas para o show do intervalo. Vale lembrar que, além de cantor, Dr. Dre é produtor e já ajudou a criar os trabalhos de todos os demais artistas que vão dividir o palco com ele.



O último show do intervalo do Super Bowl foi com o canadense The Weeknd.