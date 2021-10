Verdades Secretas: Agatha Moreira diz que zerou repertório de cenas quentes

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Agatha Moreira - (crédito: Reprodução/Instagram)

A atriz Agatha Moreira , que retorna à televisão em Verdades Secretas 2 como Giovanna, contou, em entrevista ao jornal Extra, que esgotou seu repertório de coreografias para as cenas de sexo do folhetim.

A artista também deu detalhes sobre as aulas que teve com a stripper Grazzy Brugner, que orientou as atrizes na produção.

“Tive uma aula com ela há pouco tempo. Nosso repertório de coreografias para cenas de sexo acabou. Então foi ótimo ter este apoio neste momento, porque eu já não sabia mais para onde ir [risos]. São dicas que parecem bobas, mas que fazem toda a diferença na hora de fazer uma postura. Onde bota o ombro, o pé ou a perna... Foi um diferencial”, contou Agatha .

A atriz também falou do diferencial que é ser dirigida por uma mulher, Amora Mautner, na novela.

"É diferente ser dirigida por uma mulher em cenas tão íntimas, sabe? Trazer uma mulher na direção é muito bom. Como eu e Amora já tínhamos estabelecido uma relação próxima e de confiança no último trabalho ("A dona do pedaço", de 2019), de verdade eu posso dizer que sem ela a Giovanna não seria o que ela é nesta novela. Construímos a personagem juntas", disse.



Em entrevista ao O Globo , Mautner disse que a nova temporada será mais ‘quente’ que a original

“Todas as partes do corpo que o público vai ver são 100% do atores. Não tivemos dublês, exceto para algumas cenas de tortura dentro da prática de sadomasoquismo, nem trabalhamos com próteses”, disse.

O primeiro capítulo de Verdades Secretas 2 será transmitido ao vivo no Globoplay no próximo dia 20 (quarta-feira), às 21h30. Após a transmissão, que será aberta para não assinantes, os dez primeiros capítulos da novela estarão disponíveis na plataforma, somente para assinantes.