'Existe cura gay? To precisando, não aguento mais amar', diz Marcela Gowan

DL Douglas Lima - Uai

Marcela MC Gowan e a namorada, Luiza - (crédito: Reprodução/Instagram)

Marcela MC Gowan está completamente apaixonada pela namorada , a cantora Luiza , da dupla sertaneja com Maurílio.



A ex-BBB neste sábado (16/10) compartilhou as mensagens românticas que mandou para a artista em suas redes sociais. Em um trecho ela diz estar "morrendo de saudades".

"Acordei te procurando. Quero beijar sua boca. Amor, acorda. Quero te cadelar acordada. Não aguento de tanto amor. Eu te amo demais, como pode?", questionou a médica.

“Existe cura gay? Tô precisando. Não aguento mais amar ela tanto”, brincou.

Confira, abaixo:

Existe cura gay? Tô precisando ???? não aguento mais amar ela tanto @luizeracantora pic.twitter.com/JyznI581st — Marcela Mc Gowan ???? (@marcelamcgowan) October 16, 2021





Recentemente, Marcela e Luiza curtiram alguns dias românticos nas Ilhas Maldivas .

O casal optou por se hospedar no luxuoso hotel Milaidhoo Islands Maldives , que possui os famosos bangalôs no mar e tem diárias que podem chegar, em épocas de alta temporada, a US $ 3.338, aproximadamente R$ 17,5 mil.

No resort há uma piscina privativa com borda infinita, acesso direto ao mar, balanço na varanda entre outros luxos.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Marcela Mc Gowan (@marcelamcgowan)