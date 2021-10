Gil do Vigor estará em première mundial de 'Eternals', da Marvel

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O economista Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, foi convidado pela Disney para participar da Premiere de Eternals, o novo longa da Marvel. O ex-BBB, que atualmente faz doutorado na Califórnia, irá registrar, para as redes sociais, todos os acontecimentos do evento, que ocorre nesta segunda-feira (18/10), em Los Angeles.



“O vigor é grande, meu povo! E eu estou aqui emocionado pela oportunidade de viver esse momento, que para mim significa muito. É o nosso país ocupando estes espaços, somos nós brasileiros chegando longe e brilhando no mundo todo. É especial ver a potência e o impacto da cultura em todos nós. Viva a arte! Jamais a censura”, declarou Gilberto.

Com direção de Chloe Zhao (Normadland), Eternals conta com Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, entre outros grandes nomes na película. Com estreia prevista para 5 de novembro, a première reunirá o elenco do longa e outros convidados para o evento.

Além da pós-graduação nos Estados Unidos, ex-BBB também possui um quadro no programa Mais Você e produz conteúdo para as redes sociais por meio do projeto O Brasil tá lascado.







