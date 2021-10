Verdades Secretas 2 terá média de 1,34 cena de sexo por capítulo

GS Gabriel Soares - Uai

(crédito: Divulgação/TV Globo)

A novela Verdades Secretas 2, que estreia nesta quarta-feira (20/10) no Globoplay , terá 50 capítulos, que serão liberados de dez em dez no streaming da TV Globo , e 67 cenas de sexo no total, de acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

No entanto, quando a trama de Walcyr Carrasco for exibida na TV aberta será apresentada uma versão mais leve. A produção tem direção artística de Amora Mautner , que disse em entrevista que esta temporada será mais ‘quente’ que a original.

Nas gravações da novela, que terá uma média de 1,34 cena de sexo por episódio , foram utilizados mais de 300 tapa-sexos pelo figurino, segundo a coluna.

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz Agatha Moreira disse que esgotou o repertório para cenas de sexo e revelou ter sido orientada pela stripper Grazzy Bugner.

“Tive uma aula com ela há pouco tempo. Nosso repertório de coreografias para cenas de sexo acabou. Então foi ótimo ter este apoio neste momento, porque eu já não sabia mais para onde ir [risos]. São dicas que parecem bobas, mas que fazem toda a diferença na hora de fazer uma postura. Onde bota o ombro, o pé ou a perna... Foi um diferencial”, contou Agatha .



No folhetim, Camila Queiroz (Angel) e Rômulo Estrela (Cristiano) atuaram em uma das cenas mais quentes, que se passa no banheiro de uma boate. Também há cenas na rua e em um estacionamento.

A coluna também informa que Queiroz participará de uma cena de sexo sadomasoquista com Gabriel Braga Nunes , que viverá Percy, um cliente de Angel.

O primeiro capítulo de Verdades Secretas 2 será transmitido ao vivo no Globoplay no próximo dia 20 (quarta-feira), às 21h30. Após a transmissão, que será aberta para não assinantes, os dez primeiros capítulos da novela estarão disponíveis na plataforma, somente para assinantes.