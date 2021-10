'Mindhunter' pode voltar se fãs fizerem 'barulho suficiente', diz diretor

Após ter sido pausada em 2019, a série Mindhunter, da Netflix, pode ser retomada. Asif Kapadia, um dos diretores da produção, usou as redes sociais para falar sobre a possibilidade do retorno e apelando que os fãs ajudassem a fazer 'barulho suficiente'.

"O público em todo o mundo precisar deixar que a Netflix saiba que há um interesse real e demanda para a 3ª temporada de Mindhunter. Se você fizer barulho suficiente, pode realmente acontecer", escreveu no Twitter.

Audiences around the world need let @netflix know that there is a real interest & demand for Season 3 of @MINDHUNTER_ if you make enough noise, It might actually happen…. #DavidFincher #mindhunter https://t.co/IZjDpxOX9k