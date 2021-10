CB Correio Braziliense

(crédito: LudimilaBarbosa/SECEC-DF)

O Conselho de Cultura do Distrito Federal publicou, por meio do Diário Oficial do DF, edital para inscrições de candidatos à eleição de novos Conselheiros Regionais de alguma regiões administrativas, sendo elas Arniqueira, Candangolândia, Lago Norte, Lago Sul, SIA, Sudoeste/Octogonal e Taguatinga.

Os representantes escolhidos participarão ativamente da agenda cultural e trabalharão de forma ativa para o incentivo da cultura em suas respectivas regiões administrativas. “Trabalhar em um Conselho Regional de Cultura é deliberar, defender e lutar pela identidade cultural da sua região, em um formato inédito e de construção coletiva”, defende Aline Maria, conselheira de cultura do CCDF, através do material de divulgação.

O período de inscrições começou segunda (18/10) e se estende até o dia 16 de novembro de 2021. Os interessados devem ter 18 anos ou mais no dia da posse do título de Conselheiro (a) Regional. Os formulários de participação deverão ser preenchidos através do site.

Cronograma:

Inscrição de candidaturas – 18 de outubro a 16 de novembro;

Diligências e habilitação das candidaturas válidas – 22 a 26 de novembro;

Divulgação das candidaturas habilitadas – 01 a 03 de dezembro;

Recebimento de recursos – 06 a 10 de dezembro;

Divulgação das candidaturas válidas – 15 a 31 de dezembro;

Realização das eleições on-line – 03 a 17 de janeiro de 2022;

Homologação do resultado das eleições – 27 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022;

Publicação DODF dos eleitos – 04 a 08 de fevereiro de 2022;

Posse WEB/Presencial – 14 a 18 de fevereiro de 2022;