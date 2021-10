Itaú Cultural celebra centenário de Ruth de Souza em festiva de teatro

CB Correio Braziliense

(crédito: Martha Buzin)

Dos dias 20 a 31 de outubro o Dona Ruth: Festival de Teatro Negro de São Paulo comemora o centenário da atriz Ruth de Souza. Pioneira, Ruth foi a primeira mulher negra a atuar no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e a ser protagonista de uma telenovela em A cabana do pai Tomas. Além de ser a primeira brasileira indicada a um prêmio de melhor atriz internacional, no Festival de Veneza de 1954.

A abertura do festival será realizada nesta quarta-feira (20/10), com a participação de Anelis Assumpção, que apresenta Itamares, espetáculo no qual a artista canta músicas de seu pai, o também músico e compositor Itamar Assumpção. A poeta Luz Ribeiro é a outra atração da noite. Performando Centelhas, a escritora celebra a homenageada do festival. “Ela foi uma mulher que abriu portas e fez com que a fresta permanecesse aberta para que outras pudessem passar. A dona Ruth alarga os caminhos. Essa performance dentro da minha religiosidade é uma oferenda, uma entrega. E que não pede, só agradece. Por tudo que ela deixou e construiu para que hoje eu possa ser Luz Ribeiro”

Além de peças e performances audiovisuais, o festival traz rodas de conversa que ocorrem logo após as apresentações e promove debates com convidados sobre os espetáculos do dia. “A terceira edição do festival está muito instigante, porque, do ano passado pra cá, tivemos um amadurecimento das experimentações das artes cênicas com o audiovisual nas plataformas on-line, e, ao mesmo tempo, estamos ensaiando uma retomada para o presencial, espaço tão caro para nós e do qual sentimos muita falta”, conta Gabriel Cândido, um dos idealizadores do festival. “Espero que o público possa se sentir ainda mais provocado diante de tantas possibilidades artísticas, de forma e conteúdo, que o Festival tenta instaurar” complementa.

Dona Ruth: Festival de Teatro Negro de São Paulo terá formato híbrido, via Zoom, com apresentações on-line e presencial em alguns pontos de São Paulo. Mais informações estão disponíveis no site www.itaucultural.org.br.