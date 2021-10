Filho de Faustão perde mais de 50 kg e surge irreconhecível em Ibiza

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Nesta segunda-feira (18/10), o filho do apresentador Fausto Silva , João Guilherme Silva publicou uma série de fotos nas redes sociais enquanto aproveita uma viagem em Ibiza , na Espanha .

Nos cliques publicados no Instagram , o jovem de 17 anos apareceu irreconhecível em comparação ao seu passado e acabou chamando a atenção dos internautas.

“Fechando”, escreveu o rapaz na legenda, em inglês, junto com um emoji de sol.

Nos stories da rede social, o adolescente ainda postou uma série de registros, desta vez curtindo um iate milionário ao lado de amigos.

Em maio de 2020 , o herdeiro de Faustão se submeteu a uma cirurgia bariátrica (mesmo procedimento que o apresentador fez em 2009 , quando perdeu mais de 60 kg). João Guilherme chegou a perder mais de 50 kg durante o processo.

Na época da cirurgia, Luciana Cardoso , mulher do comunicador e mãe do jovem contou que o procedimento conhecido por Bypass , que consiste na redução do tamanho do estômago e na alteração do intestino, reduz o espaço para o alimento foi uma indicação médica para que ele conseguisse emagrecer e prevenir problemas médicos futuros.



O procedimento promove o aumento de hormônios que dão saciedade e diminuem a fome.

Ao longo dos últimos meses, com as fotos publicadas por ele na web, os seguidores acompanharam a evolução do emagrecimento.

Confira, abaixo, fotos atuais de João Guilherme Silva:

