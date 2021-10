Covid-19: DF registra a menor taxa de transmissão em 99 dias

PM Pedro Marra

O Distrito Federal registrou, nesta terça-feira (19/10), taxa de transmissão da covid-19 em 0,89 — média de controle da pandemia no DF —, sendo a menor desde 12 de julho deste ano. São 99 dias de diferença no intervalo de tempo.

Esta terça-feira (19/10) também foi o quarto dia seguido com taxa de transmissão em queda. Com os números abaixo de 1 — média de controle da pandemia no DF — , o indicador ficou em 0,89. Com 44 novos casos confirmados, a Secretaria de Saúde (SES-DF) contabiliza 511.593 pessoas diagnosticadas com a covid-19 nesta pandemia. Desses, 494.656 se recuperaram.

A pasta divulgou mais 12 mortes por complicações da doença, sendo uma pessoa de fora do DF, de Santo Antônio do Descoberto (GO). O total de óbitos chegou a 10.732 na capital federal.

A média móvel de mortes está em 14,14, com queda de 7,6% na comparação com 14 dias atrás. O indicador de casos encontra-se em 533,14, 55,3% menor no mesmo período de comparação. Cidade do DF mais afetada pela crise sanitária, Ceilândia conta com 55,4 mil moradores infectados e 1,6 mil vidas perdidas em decorrência da covid-19.

Em Taguatinga, são 39,6 mil casos e mais de 1 mil mortes, enquanto o Plano Piloto tem 51,5 mil pessoas diagnosticadas com o vírus e contabiliza 740 óbitos. Samambaia, por sua vez, possui 27,3 mil infectados e 799 mortes.