Bruno Montaleone vai transar com pais e filhos em Verdades Secretas 2

O papel de Bruno Montaleone em Verdades secretas 2 promete muita polêmica . O ator será Matheus, um modelo da agência de Blanche ( Maria de Medeiros ) que também trabalha como garoto de programa e vai se envolver com todos os membros de uma mesma família.

O personagem adepto do book azul transará com Beth ( Deborah Evelyn ), com o esposo dela, Lorenzo ( Celso Frateschi ), e com os filhos do casal, Irina ( Júlia Stokler ) e Giorto ( Johnny Massaro ).

Entretanto, a matriarca da família se apaixonará pelo jovem, o que vai disparar vários conflitos na trama.

De acordo com as informações da colunista Patrícia Kogut , do jornal O Globo , que conversou com Deborah Evelyn , a veterana rasgou elogios sobre a parceria com o ex-namorado de Sasha Meneghel .

“Quem conhece o Matheus primeiro é a Betty”, conta a atriz, cuja personagem é ex-modelo e estilista.

“Ela faz programa com vários garotos, apesar de ser muito bem casada e ter uma relação superestável. Ela se apaixona porque o Matheus é diferente dos outros”, afirmou.

“Depois, ele conhece o Giotto por causa da Betty, num desfile. E se aproxima também da Irina e do Lorenzo. E tudo isso é um susto para a Betty, porque ela é uma mulher muito independente que achava só que ia ter casos por aí. Ela gosta de sexo. Então, como vai lidar com a situação quando descobrir que o Matheus não está só com ela?”, questionou Deborah .



Durante o bate-papo, Evelyn revelou que, quando soube que Bruno faria o papel, fez questão de ligar para o ator, para que eles conversassem antes das gravações das cenas 'pra lá' de ousadas .



"Ele é muito profissional, estudioso e talentoso. A gente teve química desde o começo. Nosso núcleo todo, aliás, teve uma química ótima".

Folhetim escrito por Walcyr Carrasco com direção artística de Amora Mautner chega ao catálogo do Globoplay na quarta-feira (20/10), às 21h30. A partir deste dia, os dez primeiros capítulos estarão disponíveis na plataforma para os assinantes.

Vale destacar que trata-se da primeira novela produzida exclusivamente para o serviço de streaming .