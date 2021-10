Blues Dellas faz apresentação do Clube do Choro

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Dischinger)

Para os amantes da boa música, o Clube do Choro é o destino certo de Brasília. No sábado (30/10), a partir das 21h, o projeto Blues Dellas faz mais uma apresentação com o melhor do jazz nacional e norte-americano, com grupo composto apenas por mulheres. A venda antecipada dos ingressos é feita pela Bilheteria Digital.

O projeto surgiu da mobilização da cena do Blues de Brasília, ascendente nos últimos anos, por meio de bandas como Mandalla's Band, Brazilian Blues Band, Arcablues, Tex Quartet, entre outras, além de iniciativas como o #BsBlues.

Visando dar visibilidade às mulheres do blues e do jazz, o projeto conta com um elenco de grandes cantoras de Brasília para representarem as intérpretes e compositoras desses estilos. São elas Mariana Coelho, Paula Tortoretti, Mariana Camelo, Marcia Campus, Mel di Souza, Lu Blues e Thaise Mandalla, que também assina a produção do projeto.

Para acompanhar essas talentosas mulheres, a banda conta com músicos super experientes da cidade como Tex (guitarra), Marco Guedes (bateria), Fernando Palau (teclado) e André Lourenço (contrabaixo).

Show Blues Dellas

30 de outubro, às 21h, no Clube do Choro de Brasília. Ingressos a R$ 15 pela Bilheteria Digital.