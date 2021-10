Cantor e compositor Samico lança o novo single 'Jardim secreto'

CB Correio Braziliense

(crédito: Moacir Torres/Diário de Pernambuco/Reprodução)

Reconectar com suas memórias por meio de um sonho foi o que motivou o cantor e compositor pernambucano Samico a produzir o seu novo single, Jardim secreto, canção que mistura o reggae com influências de uma sonoridade mais pop.

A faixa, que conta com produção musical do próprio músico criada em parceria com Luccas Maia, é o primeiro single do artista desde o lançamento de Pássaro blue (2021), primeiro álbum solo do cantor. Trazendo uma sonoridade mais dançante, Jardim secreto apresenta, por meio de sua sonoridade, um novo rumo musical pouco explorado pelo artista em seus trabalhos anteriores.

Samico é produtor musical e instrumentista pernambucano. Em 2019, lançou e produziu seu primeiro disco homônimo. Contando uma trajetória de cerca de vinte anos de carreira, o cantor já trabalhou com grandes nomes da música como Lia de Itamaracá, Lula Queiroga, Di Melo, Maciel Salú, Marsa, Anselmo Ralph (Angola) e Lisa Papineau (EUA).

Jardim secreto estreia nesta quarta-feira (20/10) em todas as plataformas digitais pelo selo Solto no Tempo. Ouça o single no link a seguir: