Ator Johnny Massaro recebe declaração do namorado: "amor da minha vida"

RN Ronayre Nunes

Deu para notar, pelas imagens publicadas, que ambos curtem umas férias na praia! - (crédito: Reprodução/Instagram/@ jp_accioly/@johnnyomassaro)

O ator Johnny Massaro e o advogado João Accioly foram a público, nesta quarta-feira (20/10), celebrar a união (que soma oito meses) e contar alguns detalhes sobre a relação.



Os fãs ficaram sabendo ainda que o ator era amigo de infância de João — eles se conheceram durante uma festinha de aniversário.

O advogado, que também é professor em direito constitucional, doutorando e mestre em direito público pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UERJ), mostrou seu lado romântico em uma verdadeira declaração de amor para o ator: “Em que pese a chuva (e a temperatura) no Rio, hoje é um dia quentinho e feliz. Estou feliz pelo que sinto e por falar sobre o que sinto. Porque, embora todas as cartas de amor sejam (levemente) ridículas, só as criaturas que nunca as escreveram é que (realmente) o são”.

Johnny, contudo, foi mais lacônico ao mostrar as fotos com o namorado: “24 anos de parceria: e a vida à frente!”.