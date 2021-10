Lívia Andrade ataca Pétala nas redes sociais e defende Marcos Araújo

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

A confusão entre Pétala e Lívia Andrade ganhou um novo capítulo nesta última quarta-feira (20/10), quando a namorada de Marcos Araújo , dono da Audiomix , voltou a falar sobre a briga judicial da influenciadora através das redes sociais.

Lívia comentou em uma publicação de Paulo Rossi sobre Pétala ter perdido uma ação contra o ex-marido.

" Dinheiro é pho** mesmo! Enquanto estava com o cartão de crédito sem limite nas mãos era um cara maravilhoso, inclusive era bajulado pela família inteira, que era carregada pra cima e pra baixo pelo mundo a fora. Era um pai tão incrível, que um filho não bastava, precisou planejar o segundo filho, porque a família era muito feliz e ambiente familiar era perfeito para criar crianças ", iniciou Andrade .

"Ficaram um ano todinho tentando engravidar, mas não rolou! Foi só separar e a teta secar, tudo mudou. Mulher se você tem uma relação abusiva e é consciente disso e se permite passar por isso por dinheiro e artigos de luxo, não presta tanto quanto o homem que você convive"

Logo após, a apresentadora passou a ser atacada em suas próprias redes sociais e rebateu. " Ela achou que seria amante e que teria uma vida plena? Amante não tem uma vida feliz, estamos vendo o rebuliço que é. Os 2 estão arcando com as consequências da infidelidade do passado. Triste ver as crianças expostas e sofrendo nesse momento. Inocentes colocados na confusão de adultos ", disparou.

Em seguida, Lívia complementou sua fala: " Uma criança de 14 anos não está por aí em baladas e shows de madrugada atrás de homem. Uma criança de 14 anos está dentro de casa dormindo protegida pelos pais ou responsáveis! Ou eu tô errada?", finalizou.