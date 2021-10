Sony Pictures divulga primeiro trailler completo de Uncharted

CB Correio Braziliense

(crédito: Sony Pictures/Divulgação)

A Sony Pictures divulgou nesta quinta-feira (21/10) o primeiro trailler completo da adaptação cinematográfica do game Uncharted, que no Brasil recebeu o subtítulo Fora do mapa. Esperado originalmente para 2016, o filme chegará aos cinemas norte-americanos em 18 de fevereiro de 2022. Por aqui, a previsão é que o longa estreie um dia antes, em 17 de fevereiro.



A história se passa antes do início do primeiro game, mostrando o começo da vida adulta de Nathan Drake (Tom Holland), e não deve seguir nenhuma história mostrada nos jogos. Na trama, Nathan sai em busca do tesouro do navegador Fernão de Magalhães, enquanto procura pistas para localizar Sam, seu irmão desaparecido. Ao lado dele, está Mark Wahlberg no papel de Victor "Sully" Sullivan, o mentor do rapaz.

O novo filme da Sony também contará com a participação de Sophia Ali como Chloe, Tati Gabrielle como Braddock e Antonio Banderas como um vilão cujo nome não foi divulgado. Após enfrentar mudanças de diversos nomes na direção, o comando do longa ficará a cargo de Rubun Fleischer, (Venom e Zumbilândia).

Veja a seguir o trailler completo de Uncharted, o novo filme da Sony Pictures.