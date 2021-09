‘Venom: tempo de carnificina’ tem estreia antecipada no país

CB Correio Braziliense

Longa tem Tom Hardy e Michelle Williams no elenco - (crédito: Courtesy Sony Pictures Entertainment)

A Sony Pictures Brasil anunciou que Venom: tempo de carnificina terá estreia antecipada nos cinemas brasileiros. Com lançamento previsto originalmente para outubro de 2020 e adiado diversas vezes por conta da pandemia, a sequência chega às telas em 7 de outubro, uma semana antes do previsto.

Baseado no personagem homônimo criado por David Michelinie, Mike Zeck e Todd McFarlane, Venom chegou aos cinemas em 2018 como o primeiro spin-off do universo do Homem-Aranha na Sony. Segundo o Box Office Mojo, o filme ultrapassou a marca de 856 milhões de dólares nas bilheterias internacionais, 80,3 milhões apenas no primeiro fim de semana nos EUA. Com o sucesso do primeiro filme, a Sony começou a desenvolver uma sequência para o personagem, com o título Venom: tempo de carnificina, revelado em abril de 2020.

O longa se passa um ano depois dos eventos no longa original, enquanto Eddie Brook (Tom Hardy) continua a se ajustar para viver uma vida compartilhada com o simbionte alienígena. No filme, Brook tenta reacender a sua carreira de jornalista entrevistando o assassino em série Cletus Kasady (Woody Harrelson) que se torna hospedeiro de um alienígena e vira o Carnificina, uma variante ainda mais destrutiva que o Venom.

A continuação conta também com Michelle Williams (Namorados para sempre, O rei do show), Naomie Harris (007: operação skyfall) e Reid Scott (Veep) no elenco. O filme é dirigido de Andy Serkis (Mogli: entre dois mundos), que substituiu Ruben Fleischer, responsável pelo Venom de 2018.

Confira a seguir o trailer completo: