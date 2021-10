YouTube Brandcast 2021: plataforma anuncia novidades para o futuro

PI Pedro Ibarra

A cantora Agnes Nunes é atração com o YouTube Originals, 'Abra alas com Agnes Nunes' - (crédito: Mariana Sapienza e Nathalia Pires/Serenipity)

Há anos ocupando o posto de principal plataforma de vídeos do mundo, o YouTube apresentou os resultados de mais um ano no grandioso YouTube Brandcast. Mais uma vez, devido a pandemia, o evento teve de ser no formato on-line. Além dos resultados, a plataforma aproveitou o espaço para apresentar novidades, tanto de conteúdo quanto tecnológicas.

Os destaques ficaram nos anúncios dos conteúdos exclusivos da plataforma, os chamados YouTube Originals. Três produções ganharam palco, o reality show para decidir o próximo ator do Porta dos Fundos, Futuro ex-Porta, que estreia no dia 30 de outubro; a atração de viagem musical de Agnes Nunes que ela homenageia mulheres negras que abriram caminho no mercado musical e no país para outras artistas também negras intitulado Abre alas com Agnes Nunes; e o Creators spotlight, programa que dará espaço para que as histórias de criadores de conteúdo negros Brasil afora sejam contadas, com episódios semanais com talentos como 10ocupados, UmBipolar, Papo de Preta, Ramana Borba , Jacy Carvalho e Dois por cento TV a partir da semana do dia 25 de outubro.

Outro grande anúncio foi que YouTube agora é dono dos direitos exclusivos de transmissão do Campeonato Paulista 2022. Liderado pelo canal Desimpedidos, será possível assistir todos os jogos do campeonato estadual com opção inclusive de escolher o narrador do jogo que está assistindo.

O evento também focou muito na ferramenta nova de vídeos curtos da plataforma, o Shorts, apresentando canais e criadores de conteúdo que cresceram as centenas de milhares de seguidores apenas com vídeos de 15 segundos. Com o crescimento do TikTok, rede social de vídeos de até três minutos, o YouTube agora investe no mesmo formato, anunciando o botão “Criar”, em que qualquer usuário pode utilizar vídeos presentes na plataforma para criações próprias, sejam danças, dublagens, ou apenas como som de fundo.

Interessante ressaltar que a transmissão começou citando o impacto do site de vídeos para os brasileiros com uma conversa entre o humorista Yuri Marçal e Fabio Coelho, presidente do Google Brasil. Os dois apresentaram, entre outras informações, que a plataforma movimentou muito a economia brasileira, gerando mais de 120 mil empregos e aproximadamente R$ 3,4 bilhões ao PIB do país. Devido a importância do YouTube para a decisão dos brasileiros na hora de comprar, segundo o presidente 76% dos mais de 113 milhões de usuários brasileiros usam a plataforma para ter mais informações de produtos, também foi anunciado que botão “click to buy”, clique para comprar em tradução literal, já está sendo testado para o futuro próximo do YouTube.

A plataforma também apresentou que investe em música e tem parceiros poderosos na atual cena musical do país. O evento contou com shows do sambista Péricles e das cantoras do pop Urias e Luísa Sonza