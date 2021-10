Leilane Neubarth: "Nunca imaginei que me apaixonaria por uma mulher"

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @leilaneneubarth/ Reprodução)

A jornalista Leilane Neubarth deu uma entrevista á revista Veja em que se declara para a namorada, Gaia Maria. As duas estão juntas há pouco mais de um ano. Leilane teve dois casamentos heterossexuais antes de se apaixonar por uma mulher e contou a surpresa que ela mesma sentiu.

"Nunca imaginei que me apaixonaria por uma mulher. Algumas pessoas me falavam: 'Ah, então você sempre foi gay e foi infeliz porque era casada com um homem'. Não! Eu era feliz com minha vida sexual, amorosa, matrimonial. Só que aí eu me separei e, de repente, as coisas começaram a acontecer e surgiu essa outra emoção, outro sentimento, uma outra atração que eu nunca tinha pensado", afirmou Leilane.

"Eu não tinha a menor ideia do que viria a acontecer comigo na maturidade. Me casei com o primeiro marido aos 20, me separei aos 26, e, aos 28, me casei com meu segundo marido. Tive dois filhos, um de cada casamento", completou a jornalista, que ficou 22 anos no primeiro casamento.

"Se me perguntam: 'Você nunca teve tesão em mulher?'. Não, não tinha. Acho que foi algo que surgiu num momento em que eu estava priorizando a delicadeza amorosa e a harmonia. Então, de lá para cá, eu venho tendo relações homossexuais. Hoje tenho uma namorada, estamos juntas há pouco mais de um ano. Mas se você me perguntar: 'Vai ser assim a vida inteira?". Não sei. Eu parei de fazer planos, porque o plano que não se concretiza nos frustra. Sem planos, sem frustrações", comentou.