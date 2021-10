Francisco, el Hombre lança ‘Casa Francisco’, disco focado na essência da banda

PI Pedro Ibarra

(crédito: Júlia Pessini /Amare Audiovisual/Divulgação)

Apostando no próprio público e buscando apresentar o lado mais autêntico da banda, Francisco, el Hombre apresentou na última quinta-feira (21/10) Casa Francisco, terceiro disco da banda, o primeiro desde 2019. Classificado pela própria banda como “o álbum mais Francisco de todos”, o grupo apostou em se aproximar do que move os integrantes na música para fazer um álbum que verdadeiramente transmite a energia que fez deles uma banda de expressão na nova geração da música brasileira.

“Queríamos fazer um disco que comunicasse diretamente pro nosso público”, afirma Mateo Piracés-Ugarte, violonista e vocalista do conjunto. “Tentamos criar um disco que só a gente faria e que remete imediatamente a nossa sonoridade. Isso foi o que acabou gerando isso de classificar o Casa Francisco como o álbum mais Francisco, el Hombre de todos”, complementa.

Segundo Mateo, esse álbum trouxe à banda a oportunidade de fazer músicas escritas há muito tempo, mas que eles ainda não se sentiam preparados para desenvolver. “Nos dedicamos a nos produzirmos para colocar para fora nossas próprias ideias de uma maneira mais polida e, honestamente, esse processo de aprender a se produzir foi o que permitiu que a gente chegasse na maturidade de conseguir fazer um disco que a gente escuta e que acha que está está perfeito”, analisa o músico.

Além de Mateo, a banda é formada também por Sebastianismos, LAZÚLI, Andrei Kozyreff e Helena Papini. Os cinco integrantes buscaram neste trabalho resgatar a trajetória da banda para encontrar um som que tivesse a cara da Francisco, el Hombre. “O grande segredo para encontrar essa assinatura da banda, que vínhamos apresentando há um tempo, e não perder a originalidade, é botar tudo pra fora no processo de composição, não é momento de negar nada”, explica Mateo Piracés-Ugarte, fundador da banda ao lado do irmão Sebastian, o Sebastianismos.



O artista contou que para chegar ao produto final do Casa Francisco, os integrantes da banda escreveram pelo menos 60 canções e foram escolhendo a partir das que mais os empolgavam no processo de produção. “Para você ter uma carreira artística, a melhor maneira de você convencer alguém de que aquilo que está fazendo vale a pena, é você estar curtindo o seu próprio rolê, sua própria música, suas próprias canções, sua própria fase, seu próprio disco, seu próprio show”, reflete Mateo. “Todas as músicas que escolhemos eram exatamente aquelas que nos davam mais tesão. Acho que assim você não perde a sua originalidade, porque o mais original que tem é você estar amando o que você faz”, completa.

No entanto, todo o álbum só foi possível devido ao tempo que os integrantes da banda ficaram separados, trabalhando em outros projetos. “ Os projetos paralelos vieram mostrar que a gente pode ter várias válvulas de escape criativo e que isso é benéfico, já que na hora que a gente se junta pra compor música, para fazer o nosso show e idealizar a nossa carreira, a gente faz a partir daquilo que nos une”, pontua o violonista. “A gente consegue focar naquilo que nos une e isso está de mão dada com esse questionamento que a gente vem fazendo de fazer o disco mais Francisco, el Hombre de todos”, acrescenta.

Reunida, Francisco, el Hombre já pensa na volta dos shows. A banda sempre foi muito enérgica e chegava ao ápice nas apresentações ao vivo e agora os integrantes estão vendo no horizonte a possibilidade de retornar aos tão amados palcos. “Os shows estão voltando e a gente está com uma agenda começando a ser construída, com um show já levantado, montado e pronto pra rodar. Queremos passar para o nosso público que nada vai parar a Francisco, el Hombre”, adianta Piracés-Ugarte. “A gente vem com tudo, a gente vem pra tocar, fazer turnê mundial. Esse disco vai rodar muito e agora que nos apropriamos dos meios de produção de música, somos os donos do nosso próprio resultado, somos donos da nossa própria estrada, nosso próprio caminho e a gente tá com muito gás”, conclui.



Casa Francisco, terceiro álbum da Francisco, el Hombre