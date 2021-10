Renata Peixoto assume nova persona e lança o segundo álbum

CB Correio Braziliense

(crédito: Isabella Rechtman)

A cantora e compositora alagoana Renata Peixoto ressignifica sua carreira, assume uma nova persona, a Danada, e lança seu segundo álbum, que leva o mesmo nome, em 29 de outubro. Após se apresentar com uma atmosfera jazz em seu disco de estreia, Infinita (2016), agora ela ressurge mais divertida, leve e pop. São nove faixas nas quais fala sobre a superação de um relacionamento tóxico e empoderamento.

Só você não vê abre o álbum falando sobre a outra pessoa não perceber que ela está disposta a fazer tudo para o relacionamento melhorar. Lembra minha pele (Pele) vem em seguida, como um pedido de socorro e reconexão consigo mesma. A terceira faixa é Me livrar de você e trata da percepção do fim do relacionamento. O rancor aparece em Desamor. O empoderamento surge em Bicho de pé e, em Chernoboy, ela dispensa qualquer assédio e tentativa de contato. Em Pecar com fé, confessa seus pecados para, em seguida, se casar consigo mesma em Sobremesa (Vou me casar comigo mesma). Renata encerra o Danada com Reinicializar, forte e decidida, sem deixar de lado a crítica sócio-política do Brasil atual.

A produção musical é assinada por Dillo Daraújo. “Iniciamos o processo investigando as letras e rascunhos melódicos que Renata me enviou, e de alguma maneira houve muita abertura da parte dela, no sentido de ouvir mais do que falar, de respeitar as sugestões e aplicações estéticas que acreditei serem essenciais na leitura dessa artista roqueira, porosa, valvulada, bluseira, saturada, quente como o som da fita analógica”, analisa o produtor, em nota.



Danada conta que as composições que Dillo mostrou para ela, antes do álbum surgir, tinham muito a ver com o momento que ela estava passando, o término de um relacionamento. Essa coisa que acontece de a mulher acabar se anulando em algo que perdeu o sentido. Eu estava precisando me libertar, ser feliz, me jogar na vida, e com esse desejo veio o Danada”, revela a cantora, também em nota.

Danada fará uma live apresentando as canções dos seu novo álbum em 3 de novembro, às 21h, no seu canal do YouTube.