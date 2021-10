A Fazenda13: Duda Reis e João Guilherme comentam affair entre Gui Araújo e Jade

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram )

A atriz Duda Reis surgiu revoltada com Gui Araujo após ele revelar na madrugada deste sábado (23/10), em A Fazenda 13, na Record TV, que antes de entrar no reality estava vivendo um affair às escondidas com Jade Picon.

A 'relação proibida' foi contada por Araújo no reality. Na conversa, ele até tentou esconder, mas o público descobriu rapidamente quem era quando ele escreveu o nome com dedo. Durante o bate-papo, que aconteceu com o Mc Gui, o influenciador afirmou que aconteceu o affair antes de um "contrato" acabar. O contrato, no caso, seria o namoro da loira com João Guilherme , assim traindo o filho de Leonardo com o peão.

O assunto 'para lá' de polêmico ganhou uma nova repercussão após Duda Reis, até então uma suposta ex-namorada do peão, comentar sobre o assunto. Os dois se envolveram anteriormente e ele revelou dentro do confinamento que sentia falta da "vermelhinha".

"Ainda bem que a verdade sempre vem à tona, só que nesse caso em rede nacional", escreveu a modelo em suas redes sociais. Em outra postagem, ela disse: "Bom que relembro que existem certas coisas/pessoas que nunca vão mudar e bom que eu agradeço mais um *enorme* livramento na minha vida", continuou ela.

ainda bem que a verdade sempre vem à tona, só que nesse caso em rede nacional — Duda Reis (@dudareisb01) October 23, 2021

Por sua vez, não demorou muito para João Guilherme retuitar a postagem e afirmar: "Na nossa", dizendo que teria sido um livramento na vida dele também.