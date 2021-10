Chico Pinheiro comete gafe ao vivo na Globo: "Isso é um perigo"

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Luiza Dantas/Carta Z Noticias)

Na manhã desta sexta-feira (22/10), o apresentador Chico Pinheiro cometeu uma gafe ao vivo durante o Bom Dia SP, telejornal da TV Globo na capital paulista. Ao ser chamado por Rodrigo Bocardi , Chico não percebeu que estava ao vivo, e começou a falar sobre assuntos aleatórios.

O âncora do Bom Dia Brasil geralmente é chamado para falar dos destaques do noticiário nacional, mas dessa vez ele aproveitou o momento para uma conversa descontraída, sem saber que estava no ar.

“Prazer é todo meu, vamos conversar. Quanto tempo não falo com SP. To falando todo dia com Minas, contamos prosas enormes. Abra esses braços e me receba. Hoje é dia de Oxalá”, disse ele.

Rodrigo Bocardi ainda tentou contornar a situação dizendo que Chico era sempre bem-vindo no telejornal paulista, e foi reforçado pelo colega Tiago Scheuer . Embora ambos estivessem esperando pelos destaques, o âncora do Bom Dia Brasil respondeu apenas para ser convidado mais vezes.

Tentando mais uma vez, o apresentador do Bom Dia SP perguntou sobre a debandada do ministério da Economia desta quinta-feira (21), em que quatro secretários pediram demissão da pasta de Paulo Guedes. Chico , no entanto, apenas abordou o assunto de forma descompromissada:

“É isso aí. Por aí vai. Se vai não sei, mas ficar não fica… não é?”, disse ele.

Bocardi e Scheuer então cortaram o sinal de Chico e, minutos depois, retornaram com o jornalista ao vivo do Rio de Janeiro, que explicou o que ocorreu. Ele disse ter achado que a conversa anterior era um teste de sinal e som, procedimento comum nas transmissões ao vivo.

“Tava no ar com vocês? Ninguém me falou e eu batendo papo. Ainda bem que eu não falei tudo por aqui. Estava vendo o computador vendo os destaques e você em SP no intervalo testando som e essas coisas. Isso é um perigo”, disse.