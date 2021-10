Thiaguinho diz que considera retorno do Exaltasamba: 'É inevitável'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: TV Globo/Reprodução)

No último sábado (23/10), Thiaguinho e Péricles marcaram presença no programa Altas horas, na TV Globo, atração é comandada por Serginho Groisman. No palco, os cantores relembraram hinos atemporais do grupo Exaltasamba , incluindo Livre pra voar, Jogo de sedução e Tá vendo aquela lua.



Durante a participação, os artistas, que atualmente estão em carreira solo, falaram sobre diversos assuntos e um deles foi sobre um possível retorno do grupo. Para alegria dos fãs, Thiaguinho não descartou a possibilidade e ressaltou o quanto foi lindo toda a trajetória do grupo.

"É inevitável, vai ter um dia que vamos sair juntos pela estrada cantando novamente. Até porque o que a gente fez foi muito lindo e ficou no coração das pessoas. Entendo quando elas encontram a gente junto, perguntam se vamos voltar e entendo essa comoção toda porque foi muito bonito o que gente viveu. As pessoas têm muita saudade", afirmou o cantor.

O cantor também fez vários elogios para Péricles. Ele contou que começou a fazer sucesso quando tinha apenas 19 anos e fala que o amigo foi fundamental para que ele não se envolvesse em situações que poderiam lhe prejudicar por conta da falta de maturidade. "A gente é visto toda hora junto. A gente fica muito feliz em dizer o quanto se ama. Sou extremamente grato por tudo o que o Péricles fez por mim. Não só musicalmente, mas como homem mesmo. Entrei no Exalta com 19 anos e aprendi muito", disse Thiaguinho.



Com isso, Péricles também aproveitou para falar da relação que tem com Thiaguinho. O cantor falou que a amizade deles é verdadeira, tanto que são vistos juntos com frequência e continuam colaborando um com os trabalhos do outro, mesmo após o fim do Exaltasamba.