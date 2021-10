A fazenda: Valentina fala sobre suspeita de gravidez após menstruação atrasar

VO Victória Olímpio

Valentina Francavilla relatou que está tensa no confinamento A fazenda 13. A peoa do reality show falou para Solange Gomes e Tati Quebra Barraco que está suspeitando que esteja grávida, já que a menstruação está atrasada: “Vamos ver quanto tempo vai ficar essa ladainha de não querer descer”.

Tati tentou acalmar a colega dizendo que o atraso menstrual poderia estar relacionado ao fator emocional: "Se for emocional, vai vir". A funkeira alertou ainda Valentina de que deveria analisar como o fluxo menstrual deveria estar: "E outra coisa, vou te falar… Se veir borro de café, desculpa", disse Tati, sobre uma das características que apontam gestação em fase inicial.

A menstruação de Valentina está atrasada e a peoa acha que pode estar grávida. #AFazenda #AFazendaa13 #RocaAFazenda





Valentina relembrou da última menstruação, que segundo ela, teria descido ainda no confinamento do hotel, e tinha as características citadas por Tati: “Você não sabe… No hotel (menstruação) que veio, porque veio antes no hotel, era borro de café”, finalizou.