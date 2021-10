Thiaguinho esclarece que turnê seria com Péricles, não com o Exaltasamba

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo/ Divulgação)

O cantor Thiaguinho foi às redes sociais esclarecer um mal entendido que circulou no fim de semana, após o encontro dele e de Péricles no palco do Altas horas, na Globo. A conversa entre os dois acabou despertando nos fãs uma expectativa pela volta do Exaltasamba, grupo que lançou Thiaguinho e do qual Péricles fazia parte.

No programa, Thiaguinho disse que "é inevitável, vai ter um dia que vamos sair juntos pela estrada cantando novamente". Nas redes sociais, o cantor lembrou, porém, que a pergunta era sobre uma possível turnê ao lado de Péricles, não a volta do grupo.

"Não, não… A pergunta foi sobre fazer uma turnê com o Péricles, não com o grupo. Só pra esclarecer e não alimentar algo que não existe", esclareceu em postagem no Twitter, na noite de domingo (24/10).

Não, não… A pergunta foi sobre fazer uma turnê com o Péricles, NÃO COM O GRUPO. Só pra esclarecer e NÃO alimentar algo que NÃO existe. Beijo pra geral! https://t.co/pbWv5Cszng — THiaguinho (@thiaguinhocomth) October 25, 2021

Ainda no Altas horas, Thiaguinho e Péricles trocaram elogios. "O que a gente fez foi muito lindo e ficou no coração das pessoas. A gente fica muito feliz em poder dizer o quanto se ama. Sou extremamente grato por tudo o que o Péricles fez por mim. Não só musicalmente, mas como homem mesmo", afirmou Thiaguinho. Péricles devolveu: "A gratidão que eu tenho por ele também é muito grande, ele participa do meu trabalho ativamente, todo esse tempo. Então, é de verdade. Se não fosse de verdade a gente não estaria aqui."