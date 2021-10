Luciano Huck vira meme na web após errar duas vezes nome do 'Domingão'

VO Victória Olímpio

(crédito: TV Globo/Reprodução)

Luciano Huck acabou virando assunto nas redes sociais após errar duas vezes o nome do Domingão, confundindo com Caldeirão. Os erros ocorreram nos primeiros três minutos do programa. "A gente ouve a família do Caldeirão. Caramba, é a segunda vez! Ô, caramba, é Domingão!", disse na segunda vez.

O patrão começou bem hoje… ????‍??????‍?? mas vamo que vamo que hoje tem #LataVelha! ???????????? #Domingão pic.twitter.com/vP9jXi6dkS — Domingão com Huck (@domingao) October 24, 2021

Huck aproveitou e brincou sobre a situação no Twitter, falando no perfil do Twitter como se fosse um assistente para comentar as gafes: "Aqui é o assistente do Luciano, o chefe está apresentando o Domingão agora mas eu tô aqui por enquanto. Qualquer coisa é só falar que eu aviso pra ele mais tarde".

"Tô nervoso, mas pelo menos eu não chamei o Domingão de C*****ão [Caldeirão] duas vezes no mesmo domingo, então acho que vai dar tudo certo", finalizou a brincadeira.

Aqui é o assistente do Luciano, o chefe tá apresentando o Domingão agora mas eu to aqui então qq coisa é só falar que eu aviso pra ele mais tarde



To nervoso, mas pelo menos eu não chamei o Domingão de C******ão duas vezes no mesmo domingo, então acho q vai dar tudo certo pic.twitter.com/Y3rqKSeGNL — Luciano Huck (@LucianoHuck) October 24, 2021

Nas redes sociais, os internautas não perdoaram e também brincaram sobre os erros de Huck.

O Luciano fala "Caldeirão" e eu nem percebo mais, acostumei, quando fala "domingão" que eu sinto algo estranho. KKKKKKK #Domingão — Wallas Thiago | Fera FF (@wallasthiagotv) October 24, 2021