Carlinhos Brown vira personagem de 'Mundo Bita' com releitura de 'Velha Infância'

AE Agência Estado

Carlinhos Brown entra para o time de artistas que fazem participação especial em clipes de Mundo Bita. A animação contará com a releitura do sucesso Velha Infância, dos Tribalistas, a partir do dia 5 de novembro, no YouTube.

A iniciativa faz parte do projeto Rádio Bita, em que os telespectadores mirins têm contato com ícones da música brasileira em forma de desenho animado.

Em Velha Infância, Bita e Braúna, personagem de Carlinhos Brown, embarcam em uma aventura ao encontro de Lila, Dan e Tito. A viagem através dos elementos terra, ar e água aborda, de forma lúdica e afetuosa, como podemos vivenciar experiências saudáveis e felizes com a ajuda da natureza.

"Carlinhos Brown, além de ser um exemplo de artista, é uma pessoa de um coração enorme, muito família e super criativo. Nos identificamos com essa energia e agora chegou a hora de recebê-lo aqui no Mundo Bita", afirma Chaps Melo, criador do Mundo Bita.

Carlinhos também comemora a participação: "Eita que o Braúna tá feliz demais, e eu, muito honrado com esse chamado! Prazer imenso fazer parte dessa família talentosíssima do Mundo Bita, com produções de muito cuidado, muito bem feitas e que as crianças adoram. Uma das características mais marcantes, pra mim, do Mundo Bita, é o respeito com as crianças, o respeito com suas inteligências. Sou fã e agora fazendo parte, tô feliz demais", vibra o cantor.

O clipe une o universo do Mundo Bita com a Floresta dos Encantados, de Paxuá e Paramim, personagens criados por Carlinhos Brown para o universo infantil. Paxuá é filha da Encantada Iara, Mãe dágua, e através de um anel encantado, consegue controlar as águas, se comunicar com os animais marinhos e até mesmo respirar debaixo dágua. Paramim é filho do Senhor dos Ventos, e usa o seu cocar mágico para controlar o ar e se comunicar com as aves. Juntos, eles protegem a floresta. No clipe, Lila representa a Terra, Tito, a água e Dan, o ar.

Outros artistas que já participaram da Rádio Bita: Alceu Valença, com Anunciação, Luiz Gonzaga, com A Vida do Viajante, Bruno Gouveia, do Biquini Cavadão, com Vento Ventania, Tim Maia interpretado Primavera (Vai Chuva), de Cassiano e Sílvio Roachel.

As gravações também estão disponíveis nos principais serviços de áudio, como Spotify, Deezer e Apple Music.

