Empresa funerária cria caixão idêntico ao da série 'Round 6'; veja

AL Ana Laura Queiroz* - Estado de Minas

(crédito: Netflix/Reprodução )

A famosa série da Netflix, Round 6, campeã de audiência em mais de 90 países, tem influenciado pessoas e empresas em todo o mundo. Desta vez, foi o setor funerário se inspirar na produção e lançar um caixão idêntico ao usado na trama.

O novo modelo de caixão preto e com um enorme laço rosa se assemelha a um embrulho de presente. O produto foi lançado durante a 16ª edição da Funermostra, feira especializada do setor funerário, em Valência, na Espanha.

Segundo um representante da empresa, o produto foi um sucesso e clientes pediram, inclusive, uma miniatura do famoso caixão para colocar em chaveiros. A informação foi passada em entrevista à Europa Press.

Round 6: a série mais assistida da Netflix

A trama se tornou viral na internet em poucos dias. Com o enredo baseado em jogos infantis, de infantil não tem nada. Na série sul-coreana, jogadores adultos revivem as brincadeiras da infância. No entanto, ao perder, o jogador é imediatamente morto.

As pessoas mortas são colocadas, então, em caixões pretos com laços rosas. No fim, aquele que sobreviver aos seis jogos, ganha um prêmio em dinheiro.

A série já inspirou outros setores, além do funerário. No Reino Unido, 40 pessoas devem competir em provas que prometem se aproximar da trama, sem colocar a vida em risco. Um prêmio de cerca de R$ 3.300, cerca de 500 euros, é a recompensa final pelo desafio.