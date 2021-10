Itaú Cultural faz homenagem a 75 anos do cantor Belchior

CB Correio Braziliense

(crédito: Licia Nara/ Divulgação)

Na próxima terça-feira (26/10), o cantor que marcou a história da música brasileira, Belchior, completaria 75 anos. Em homenagem a essa data marcante, o Itaú Cultural dedicará uma postagem ao músico. Com o tema “ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro”, retirado da canção Homem de sorte, a postagem destaca o legado de Belchior e por meio de depoimentos de personalidades da família do artista, da música e do jornalismo cultural responde a pergunta: como não morrer no ano que vem?

Entre as pessoas convidadas para fazerem depoimentos inéditos estão a filha do compositor, Vannick Belchior; o jornalista responsável pela biografia do músico, Jotabê Medeiros; Ana Cañas, que recentemente lançou álbum de releituras de Belchior; e o filósofo Jair Barboza. Falas de carinho e saudad do ícone que morreu em abril de 2017

Além dos depoimentos próprios que passam pela resposta da pergunta e chegam a importância de Belchior para cada convidado, eles também escolhem as músicas favoritas do cantor. As canções estão disponíveis em uma playlist exclusiva no perfil do Itaú Cultural. Um verbete sobre o cantor também será novamente compartilhado junto com a homenagem.