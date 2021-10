JC Júlia Cândido*

(crédito: Nathan Nascimento)

O Nostalgique Cabaret traz para o Espaço Cultural Renato Russo, da 508 Sul o espetáculo Splash, realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). Com temas temas como sexualidade e sensualidade, Splash apresenta performances nas quais os artistas ficam parcialmente ou inteiramente submersos na água. As apresentações começam na sexta-feira (29/10) e seguem até domingo (31/10), sempre às 20h. Na sexta, o grupo comemora a centésima apresentação do projeto.

O Nostalgique Cabaret existe desde 2011. Foi criado pelo coreógrafo, dançarino e diretor Giovane Aguiar, conhecido como Sir Diabolique. "Lá em 2011, no Festival Internacional da Nova Dança, a gente teve uma edição sobre sexualidade, com apresentações no teatro com dançarinos contemporâneos e da dança nova, seminário com psicólogo, pedagogo, artistas e tal. Aí, eu tive uma ideia de criar um espaço que se chamava Cabaret Nostalgique”, conta Giovane. “Nessa noite de apresentações seria resgatada a estética dos cabarés da Europa nos anos 1920, 1930 e 1940. Fiz uma programação com artistas de pole dance, dança do ventre, striptease, com artistas do Brasil e do exterior também, no intuito de desmistificar essas danças como algo apenas sexual e mostrar que a dança tem mais o intuito de mexer com a fantasia na cabeça das pessoas, e não objetificar um corpo”.

O projeto Splash teve sua primeira edição em 2019. Desde então, foram realizadas doze apresentações, até que a pandemia impossibilitou os artistas de realizarem os shows. A apresentação desta sexta-feira (29/10) será a primeira depois do início da pandemia.

A estrutura do local é baseada em cabarés dos anos 1920, 1930 e 1940, com mesas dispostas pelo ambiente, alocando duas pessoas somente, seguindo todos as normas de saúde contra o coronavírus.

Os ingressos podem ser adquiridos através do WhatsApp do diretor Giovane: 61 9 9105-3286.



