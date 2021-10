(crédito: Rizzi Get Busy/Instagram/Reprodução)

O produtor musical Rizzi Get Busy lança seu primeiro álbum, Plasma, trabalho com nove faixas musicais. Rizzi investe na mistura de diferentes ritmos, como Drill, Boom Bap, Trap, Funk e R&B. Assinado pela produtora Dip Muzic, Plasma conta com a participação de nomes do rap nacional como Sant, Clara Lima, Victor Xamã e Iza Sabino. O lançamento está previsto para sexta-feira (29/10).

"Para mim a produção foi imprevisível. Eu queria que fosse diferente de todos os traps que as pessoas costumam ouvir hoje em dia, na cena nacional do rap", diz Rizzi.

Duas músicas de Plasma e suas produções audiovisuais já estão disponíveis para o público no YouTube, no canal da Dip Muzic. As faixas Amuleto e Orloff também estão disponíveis em todas as plataformas digitais. O produtor executivo da Dip Muzic, Rogério Reis, conta que a próxima faixa a receber videoclipe é PPRT , gravada com o rapper Sant.

"Depois do lançamento do álbum vem o clipe de PPRT, que foi gravado em Brasília com o Sant. O nome da faixa é PPRT, abreviação de papo reto. O conhecimento local que eu tenho de Brasília nos ajudou muito. Procurávamos um local simples, com uma estrutura de maderite, mas que tivesse uma pegada urbana"

O clipe de PPRT foi gravado na Vila Planalto, sob a direção de João Barroso, integrante da equipe da Trupe do Filme e roteiro de Rogério Reis. Em Plasma, a Dip Music concretiza seu selo no mercado musical. A produtora foi criada no ano de 2020, durante a pandemia, por Rizzi Get Busy e pelo produtor brasiliense Rogério Reis.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel