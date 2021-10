Comentarista da NFL faz piada machista sobre Gisele Bündchen

JM João Mello - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/CBS)

Gisele Bündchen foi alvo de uma fala polêmica de Tony Romo, comentarista oficial da NFL (Liga de futebol norte-americana). Durante um jogo da equipe do marido de Gisele, Tom Brady, o Tampa Bay Buccaneers, o locutor fez uma piada com a modelo brasileira e sugeriu que o marido trocasse a esposa por uma bola, que acabou ficando com um torcedor.



Tudo começou quando o fã não queria devolver a bola. Enquanto a transmissão filmava um funcionário dos Buccaneers negociar com o popular a devolução, que era a do Touchdown de número 600 de Brady, ou seja, histórica, Tony simulava, em tom de piada, uma conversa entre os dois:

"Acho que ele está dizendo algo como: 'o que você quer? um milhão?'. 'Não, um encontro com Gisele, um encontro com Gisele, e eu entrego'" , brincou Romo. A fala não repercutiu muito bem entre os fãs de futebol americano.

The Bucs had to negotiate to get Brady’s 600th TD ball back from a fan pic.twitter.com/31WAjBJVfU — NFL on CBS (@NFLonCBS) October 24, 2021

"Tony Romo sugerindo que Brady troque um encontro com sua esposa pela bola do seu 600º TD é simplesmente estranho / assustador. O cara é um bom locutor, mas às vezes é tão estranho", escreveu um internauta.



“Por que precisamos ouvir @tonyromo fantasiar sobre trocar uma bola de futebol por 'um dia com Giselle'? O que o Sr. Romo presume que aconteceria com Gisele durante aquele dia em que ela foi trocada como propriedade por uma bola de futebol? " disse um outro, mais irritado.

Ao contrário do que sugeriu a brincadeira de Tony Romo, Tom Brady não trocou sua esposa pela bola. Segundo o New York Post, o torcedor foi bem recompensado por desistir de ficar com a bola e ganhou em troca uma camisa autografada e um capacete de Brady, uma camisa autografada de Mike Evans e as chuteiras do WR, um crédito de 1 mil dólares para a loja oficial do time e dois passes para as próximas duas temporadas.