Sandra Bullock é ex-presidiária em novo filme da Netflix

(crédito: Netflix/Divulgação)

Nesta terça-feira (26/10), a Netflix lançou o primeiro trailler de Imperdoável, a nova produção estrelada por Sandra Bullock. O longa estreia em 10 de dezembro na plataforma. Na produção, a atriz interpreta Ruth Slater, uma ex-presidiária solta após cumprir 20 anos por um crime violento, mas que enfrenta dificuldades em ser aceita numa sociedade que a rejeita. Sentindo-se sozinha, sua única esperança de redenção é encontrar a irmã mais nova, de quem foi forçada a se separar enquanto esteve na prisão.



Segundo a sinopse oficial, "após cumprir pena de prisão por um crime violento, Ruth Slater (Bullock) volta ao convívio na sociedade, que se recusa a perdoar seu passado. Discriminada no lugar que já chamou de lar, sua única esperança agora é encontrar a irmã, que ela havia sido forçada a deixar para trás", informa a plataforma na nota.

O filme conta com outros grandes nomes no elenco como: Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal, Richard Thomas, Linda Emond, Aisling Franciosi, Rob Morgan, Emma Nelson, Will Pullen, Thomas Guiry e Viola Davis. Com direção de Nora Fingscheidt (Transtorno explosivo) e produção de Graham King (Os infiltrados e Bohemian rhapsody), Imperdoável chega nos cinemas em 24 de novembro. Assista ao trailler: