CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O bar Primo Pobre recebe nesta quarta-feira (27/10) um pedacinho da 4ª edição do Festival CoMA. O tradicional Bingo Musical do Primo será temático, e realizado apenas com músicas de artistas e bandas que participaram de edições anteriores do festival. Quem completar a cartela com os nomes das músicas tocadas pelo DJ Maraskin, ganhará uma rodada de shot e petiscos do bar.

Elza Soares, Emicida, Ney Matogrosso, Baiana System e Chico César são alguns dos artistas que estarão na playlist do DJ. Após o bingo, DJ Odara se apresenta trazendo mais diversidade musical ainda para a casa.

A 4ª Edição do Festival CoMA – Consciência, Música e Arte apresenta ao público neste ano atividades em formato híbrido, com oficinas, rodas de conversa, exibições e atividades práticas que se dividem entre on-line e presencial.

O Primo Pobre ainda celebra o Halloween na segunda-feira (1/10), véspera de feriado. O local abre as portas a partir das 17h, com drinks especiais, apresentações dos DJs Klap, Chicco Aquino e Gabi J, além da parceria com estúdios de maquiagem para a caracterização dos clientes.