Uma nova história do universo Toy story será lançada, em parceria da Disney com a Pixar. O personagem Buzz Lightyear irá ganhar um filme, contando a origem dele. Nesta quarta-feira (27/10), o primeiro teaser de Lightyear foi divulgado.

Previsto para ser lançado no próximo ano, Lightyear será dirigido por Angus MacLane, conhecido por animações como Os incríveis, Procurando Nemo, Up, altas aventuras e Wall-e. A produção terá o ator Chris Evans como dublador do protagonista, o Space Ranger.

No Twitter, ele comemorou: "As animações foram uma grande parte da minha infância. Eles foram minha fuga. Minhas aventuras. Meus sonhos. Foram minha primeira janela para a magia de contar histórias e representar. À Pixar e a Angus MacLane, obrigado nem chega perto".



Animated movie were an enormous part of my childhood. They were my escape. My adventures. My dreams.



They were my first window into the magic of storytelling and performing.



To @pixar and @AngusMacLane:



‘Thank you’ doesn’t even come close??#Lightyear pic.twitter.com/DD1N7aYhKT