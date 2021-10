Britney Spears se revolta contra família em novo texto: 'Quero justiça'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta segunda-feira (25/10), a cantora Britney Spears, de 39 anos, usou suas redes sociais para mandar um recado diretamente a sua família. No texto, ela critica pessoas que só estão disponíveis quando lhes convêm e diz que, quando estiver livre novamente, não estará mais disponível para elas.



Desde que retomou o controle de sua carreira e vida pessoal, a Princesa do Pop vem compartilhando com seus seguidores do Instagram como está se sentindo.

Ela frequentemente celebra sua liberdade e fala sobre a tutela abusiva que sofreu de seu pai, Jamie Spears, e de sua equipe nos últimos 13 anos. No texto publicado nesta segunda, ela diz que “ainda quer justiça”. Veja a publicação na íntegra, abaixo:

“ Eu achei minha mini máquina de escrever! Vocês não acham esquisito quando correm para todos os lados para organizar viagens ou almoços com as pessoas que você ama só para descobrir que eles vão furar ou ir embora após 10 minutos? É humilhante e é tipo toda pessoa com quem eu me abro imediatamente diz que vão viajar por duas semanas depois… Ok eu entendo… Eles só estão disponíveis para mim quando é conveniente para eles… Bem eu não estou mais disponível para nenhum deles agora! Eu não ligo de ficar sozinha… E na verdade eu estou cansada de ser essa Madre Teresa compreensiva… Se você é rude comigo então já era… tchau! Essa mensagem é para minha família… Por me machucar mais profundamente que vocês jamais saberão! Eu sei que a tutela está quase acabando mas eu ainda quero justiça! Eu tenho apenas 1,63m e agia como a pessoa maior minha vida inteira…. Vocês sabem como isso é difíci l?", escreveu ela.