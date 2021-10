Mostra de filmes dá destaque para obras focadas em vivências negras

CB Correio Braziliense

De 5 a 14 de novembro, o Nicho 54, instituto que trabalha pela promoção e valorização dos negros brasileiros no audiovisual, promove a terceira edição do Nicho Novembro. Contemplando integralmente os eixos curadoria, formação e mercado, o evento gratuito reúne mostra de filmes, com os destaques nacionais e internacionais da safra anual de obras focadas nas vivências negras.

O evento on-line também aborda atividades de formação, que buscam o compartilhamento de conhecimento e experiências cinematográficas, e participação no mercado audiovisual, por meio de painéis de discussão sobre temas relevantes do setor e rodada de negócios com players do mercado.

As atividades de formação serão transmitidas via Zoom, para aqueles que fizeram a inscrição, e as de mercado poderão ser acessadas pelo Facebook e YouTube do Nicho 54. Já os filmes serão exibidos pela plataforma de streaming exclusiva Sala 54, que abriga todas as mostras on-line de filmes do instituto.

O tema escolhido para edição deste ano é Para qual normal voltaremos?, que está em consonância com os anseios e questionamentos da sociedade surgidos a partir da pandemia da covid-19.