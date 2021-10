Em formato virtual, Ferrock mescla o rock com blues e música instrumental

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Ferrock)

Pelo segundo ano consecutivo em formato virtual, a 36ª edição do Festival Revolução e Rock — Ferrock começa neste sábado (30/10). Reunindo o rock da Ceilândia, o evento promete inovar trazendo novos ritmos e celebrar o aniversário de 50 anos da região administrativa. Transmitido via YouTube e Facebook de forma gratuita, o festival, que é o evento mais antigo de rock do Distrito Federal, se estenderá até dezembro.

O festival dará, neste ano, prioridade para a valorização de artistas e bandas que nasceram no Distrito Federal e mesclam o rock a outros ritmos. Além disso, serão incluídos novos gêneros musicais à programação, como música instrumental e blues.

As apresentações de Álvaro Henrique e Quarteto Capital e das bandas Barbarella B., Baratas de Chernobyl, Os Maltrapilhos, Ébrio e DNP são responsáveis por abrir o festival, no sábado (30/10) e no domingo (31/10). Já no dia 13 de novembro, o evento contará com a apresentação do Concerto de Gaitas, com os músicos Paulo Chapa, Ricardo Serpa, Cisso Cerqueira e Yan Amaral. No fim de semana do dia 20 de novembro, o Concerto de Guitarras, com Kiko Peres, Pedro Selva e Bartô Blues, animará o evento. Por fim, o festival encerra no dia 4 de dezembro, com a apresentação do Concerto de Rabecas, com a Orquestra de Rabecas do Cerrado.

Há quase 40 anos, o Ferrock se destaca devido a uma trajetória ligada ao processo de organização cultural, além de envolvimento com causas sociais. Nesta edição, o evento fará alusão ao Outubro Rosa, Novembro Azul, Dia da Consciência Negra e outros temas.